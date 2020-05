Nyt on huutava pula verenluovuttajista kaikista veriryhmistä – veri ei tutkimusten mukaan levitä koronavirusta

– Jos pisara on puolessa välissä, me tarvitsemme sinä päivänä noin 800 luovuttajaa. Silloin kannattaa lähteä liikkeelle jo samana päivänä tai vähän myöhemmin. Jos pisara on vähän surullisen näköinen ja tippa vain pohjalla, silloin olisi hyvä lähteä liikkeelle jo samana päivänä, kertoo SPR:n veripalvelun verenluovutuksen operatiivinen johtaja Maarit Kuusisaari-Bergström.

Kaikkien veriryhmien luvuttajia tarvitaan

Tilanne on poikkeuksellinen, mutta ei hälyttävä. Veripalvelussa on noin kuuden päivän varastot ja sairaaloissa varastot ovat kohtalaiset. Kuusisaari-Bergström kuitenkin sanoo, ettei varastoja ole syytä päästää liian pieniksi.

Veri ei näyttäisi levittävän koronavirusta

– Me olemme varautuneet poikkeusoloihin, osin samoilla keinoilla kuin kotona, käsien pesulla ja etäisyyksillä. Täällä meillä on ovella koronavahti, joka tarkistaa, että luovuttaja on terve. Meillä on ajanvaraus käytössä, jolla varmistetaan se, ettei tänne synny iso joukkoja. Lisäksi olemme lisänneet pintojen puhdistusta. Kokemus näyttää, että on turvallista tulla luovuttamaan, sanoo Castrén.