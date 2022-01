Verenluovutuksen ja koronarokotuksen voi varata vaikka samalle päivälle – vain voimakas rokotusreaktio estää tilapäisesti veren luovuttamisen

– Oletus on, että tullaan pääsemään siihen, mitä on suunniteltu, Pastila arvioi aamupäivällä.

Koronataudin jälkeen kaksi viikkoa toipumista

Koronataudista toipumisen jälkeen on odotettava kaksi viikkoa ennen kuin luovuttaa verta. Jos korona tai muu infektio vie sairaalahoitoon, ennen luovutusta on odotettava kolme kuukautta.

Koronan aiheuttama tilapäinen este ei liity veren laatuun vaan sairastuneen jaksamiseen. Varoaika on sitä varten, että ihminen ehtii toipua verenluovutuskuntoon.

Jo pandemian alkuvaiheesta asti on tiedetty, ettei koronavirus tartu veren välityksellä. Lieväoireisilla virusta ei ole verenkierrossa lainkaan ja vakavasti sairastuvistakin vain hyvin pienellä osalla, Pastila kertoo.

Rokote ja verenluovutus vaikka samana päivänä

Jos koronarokote kuitenkin aiheuttaa voimakkaan reaktion, kuten kuumetta, ihottumaa tai kovaa särkyä, täytyy odottaa oireiden loppumista. Parin oireettoman päivän jälkeen on taas tervetullut luovuttajaksi.

Elintärkeisiin hoitoihin tarvitaan verta myös poikkeusaikana

Veripalvelu on määritelty yhteiskunnan kannalta kriittiseksi toiminnoksi, eli sen on pyörittävä myös poikkeusaikana.

– Toiminta on vahvasti säädeltyä, ja esimerkiksi hoitajien perehdytys kestää kuitenkin minimissään 1–2 viikkoa, Pastila sanoo.

Verenluovutuksesta jouduttu muistuttelemaan

Koronapandemian aikana veripalvelussakin on selvästi huomattu, kuinka ihmisten liikkuminen on vähentynyt aina silloin, kun uusia rajoituksia ja suosituksia on annettu.