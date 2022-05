Nyt on harvinainen helmi tarjolla, mutta hintakin on sen mukainen – tämä 30-vuotias Hiace ei uudelle häpeä

Tanskalaisella CC-Carsilla on käsissään melkoinen helmi. Klassikkoautoihin erikoistunut liike nimittäin kauppaa käytännössä ajamatonta vuosimallin 1991 Toyota Hiace -pakettiautoa.

Hiace ei ole se auto, joka tulee ensimmäisenä mieleen puhuttaessa klassikosta, joka on seissyt ajamattomana ja uudenveroisena 30 vuoden ajan, mutta näin vain aikansa ikoninen pakettiauto on pysynyt käytännössä koskemattomana sen jälkeen, kun se on ajettu autoliikkeestä ulos.