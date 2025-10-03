Katso Rikospaikan videolta elokuvamainen jalokiviryöstö.
Yli kahdenkymmenen ryöstäjän joukko teki ennennäkemättömän ja elokuvamaisen sisääntulon jalokiviliikkeeseen Kaliforniassa Yhdysvalloissa syyskuussa.
Röyhkeä joukkoryöstö tallentui valvontakameroihin.
Videotallenne tilanteesta nähtiin Rikospaikan Sellipuheet-osiossa.
– Ukkoa lappaa sisään ovista ja ikkunoista, rikostoimittaja Pekka Lehtinen kommentoi ryöstäjien ryntäystä jalokivitiskille.
– On niin paljon jengiä, että kaikille ei riitä edes omaa työpistettä, dekkaristi Kale Puonti jatkoi.
Liikkeestä ison saaliin mukaansa haalineita ryöstäjiä saatiin myöhemmin kiinni ja rikostutkinta asiassa on menossa.
