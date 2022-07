Nyt näyttää hyvältä, Kalle Rovanperä – "Pitää yrittää hoitaa homma maaliin"

Kun takana on seitsemän osakilpailua, Rovanperällä on plakkarissa upeat viisi voittoa. Sunnuntaina suomalaistähti pääsi ruiskuttamaan kuohujuomaa Viron MM-rallin päätteeksi.

Rovanperä on kerännyt tällä kaudella MM-pisteitä peräti 175. Toisena sarjassa oleva Hyundain Thierry Neuville on jo kaukana perässä – belgialaisen ero Rovanperään on 83 pistettä.