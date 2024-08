Nyt näkyi liikaa – nyrkkeilylegenda ja tyttöystävä ilakoivat intiimillä videolla

Pariskunta julkaisi Instagramissa irrottelevan videon, joka on poistamisensa jälkeen kerännyt kansainvälistä mediahuomiota. Yhdysvaltalainen nyrkkeilylegenda Oscar De La Hoya, 51, tanssii siinä pelkät tangat yllään. Hän heiluu vuoroin kasvot ja vuoroin takapuoli kameraan päin. Tangat eivät jätä paljon arvailujen varaan.

Holly Sondersilla, 37, on päällään bikinit. Hänkin on paikoin kasvot poispäin kamerasta.

Videon on jakanut muun muassa espanjalaislehti Marca. On helppo ymmärtää, että siinä on näkynyt osalle liikaa.