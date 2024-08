Olympialaisten kohunyrkkeilijä ilmestyi kauneusyrityksen mainosvideolle – "Tunnistamaton"

Khelif on taas noussut otsikoihin, mutta tällä kertaa esiintymisestään kauneusyrityksen mainosvideolla. Hän jakoi pätkän Instagram-tilillään.

View this post on Instagram

– Olen nainen kuin kuka tahansa muukin nainen. Synnyin naisena, olen elänyt naisena, olen kilpaillut naisena. He, jotka yrittivät häiritä minua ovat menestyksen vihollisia, Khelif sanoi aiemmin.

Khelif joutui olympialaisten aikana törkeiden kommenttien ja vihan kohteeksi sosiaalisessa mediassa. Muun muassa Elon Musk ja J.K. Rowling väittivät virheellisesti, että Khelif on mies. Khelif on tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen, ja asia on nyt ranskalaisviranomaisten tutkinnassa.