Nyt myös Stubb kommentoi Arvoseen liittyvää kohua: Kehottaa olemaan tuomitsematta

Viime päivinä julkisuudessa on noussut keskusteluun kokoomustaustaisen Jori Arvosen valinta EU-edustuston päälliköksi. Ulkoasiainhallinnon virkamiesyhdistys on kritisoinut Arvosen valintaa tehtävään, mutta ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) on puolustanut nimitystä Suomen Kuvalehden haastattelussa.