Pöllöraati: Puolueet, tehkää häpeilemättä poliittisia virkanimityksiä – "Ohisalo olisi voinut olla rehellinen"

– Pitäisi vain avoimesti tunnustaa, että nämä ovat poliittisia paikkoja. Puolueiden valitsemat ministerit valitsisivat haluamansa henkilöt näihin tehtäviin, kuten muissa maissa tämä on ihan avointa ja normaalia, linjaa Iltalehden politiikan toimittaja Tommi Parkkonen.

– Suomessa tämä on vielä pientä. On maita, joissa koko virkahenkilöstö vaihtuu vallan vaihtuessa. Yli kauden meneviä virkanimityksiä ei ole kovin monessa maassa, säestää Journalistin päätoimittaja Maria Pettersson.

Miksi Pimiä pesi Pelttarin?

– Täytyy muistaa, että Pelttarikin on päässyt urallaan eteenpäin poliittisilla virkanimityksillä. Vihreät ovat muuttumassa normaaliksi puolueeksi, Parkkonen tuumaa.

Suurimman turvallisuusuhan kimppuun

Yksi hallituksen tärkeimpiä tavoitteita on eriarvoisuuden vähentäminen, josta Pimiällä on nykyisen virkansa puolesta osaamista. Valintaperusteluiden mukaan Pimiä nousi heistä kärkeen tehtävässä edellytettävän monipuolisen kokemuksen sekä käytännössä osoitetun johtamistaidon ja johtamiskokemuksen näkökulmasta.

Pimiän erityisenä vahvuutena on laaja-alainen kokemus perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvistä vaativista johtamistehtävistä. Siten hänellä on kyky johtaa näiden asioiden kehittämistä sisäiseen turvallisuuden ja maahanmuuton osalta, perusteluissa sanotaan.

– Ministeri (Ohisalo) on itse korostanut, että Suomen suurin turvallisuusuhka on syrjäytyminen ja yhdenvertaisuuden puute. Nyt otettiin kansliapäälliköksi ihminen, joka on perehtynyt näihin asioihin. Ei kovan linjan supolaista vaan enemmän pehmeitä turvallisuusarvoja korostava ihminen, Iltalehden Parkkonen sanoo.