Nyt-liike liittyy mukaan välikysymykseen al-Holista – kokoomus harkitsee asiaa ylimääräisessä kokouksessa

Tiedotteessa perusteltiin, että Syyrian al-Hol leiriin liittyvissä suunnitelmissa on edetty pitkälle ilman selkeää poliittista päätöstä ja eduskunnan informoimista. Kristillisdemokraattien mielestä hallituksen pitää tuoda selkeästi ja rehellisesti esille, mitkä sen aikeet ovat leirillä olevien tuomisesta Suomeen.

Hallituksen vastattava välikysymykseen 15 päivän kuluessa

Välikysymys on opposition järein ase, jonka tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Hallituksen on vastattava välikysymykseen täysistunnossa viidentoista päivän kuluessa.