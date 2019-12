Hallitus vastaa opposition välikysymykseen al-Holista – eilen tehtyä poliittista päätöstä on tulkittu eri tavoin hallitusleirissä

Hallitus teki asiasta eilen poliittisen päätöksen. Sen mukaan Suomi pyrkii kotiuttamaan al-Holin leirin suomalaislapset niin pian kuin mahdollista. Päätöksen mukaan toimivaltainen viranomainen asiassa on ulkoministeriö ja ulkoministerin nimeämä erityisedustaja, joka johtaa viranomaistoimintaa sekä tekee kotiuttamisratkaisut Suomen lainsäädännön nojalla.

Leirillä on mediatietojen mukaan 40 suomalaista ja heistä noin 30 on alaikäisiä lapsia. Keskustelu etenkin lasten äitien kotiuttamisesta on käynyt kuumana. Hallituksen linjaa eilen selventänyt pääministeri Sanna Marin (sd.) ei pystynyt vastaamaan kysymykseen siitä, voivatko suomalaiset viranomaiset tuoda al-Holin leiriltä myös aikuisia, jos se katsotaan lapsen edun mukaiseksi.