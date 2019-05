Nyt kuohuttaa 5-vuotiaan lapsen raiskaus vantaalaismetsässä – nämä lapsiin kohdistuneet tapaukset ovat nostaneet seksuaalirikokset koko Suomen puheenaiheeksi vuoden aikana

Julkisuudessa ja mediassa on puitu näkyvästi useita lapsiin kohdistuneita seksuaalirikostapauksia tai rikosepäilyjä, jotka ovat sekä järkyttäneet kansalaisia että johtaneet keskusteluun kovemmista rangaistuksista rikoksiin syyllistyville.

Viimeisen noin vuoden aikana laajaa julkisuutta saaneita tapauksia on ollut ainakin kolme. Samassa ajassa myös rangaistuksia on osin kovennettu.

KRP paljasti pedofiiliringin

Poliisi on kuvaillut osaa ulkomailta hankittua materiaalia raa’an väkivaltaiseksi. Materiaalin on kerrottu kuvaavan pieniä lapsia ja äärimmäisessä tapauksessa jopa lapsen tappamista.

Yksityiskohdista erikoisin kuitenkin lienee, että poliisin mukaan rikosepäilyihin kytkeytyy natsismia ja saatananpalvontaa – siitäkin huolimatta, että pedofiiliringin 57-vuotiaan pääepäilty on toiminut erään seurakunnan lapsi- ja nuorisotyöryhmässä.

KRP on kertonut uhrien määräksi kuusi ja iäksi 6-15. Uhrit ovat kaikki poikia.

Oulun seksuaalirikokset



Eniten julkisuutta saaneessa tapauksessa kahdeksaa aikuista mieltä on epäilty yhteen 13-vuotiaan tyttöön kohdistuneista rikoksista. Osa rikosepäilyistä on sittemmin muuttunut syytteiksi, ja kaksi vyyhtiin liittyneistä miehistä on jo tuomittu Oulun käräjäoikeudessa.