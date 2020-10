Nyt alkaa pahin hirvikolariaika – yllättävän moni onnettomuus tapahtuu samoilla paikoilla hämärässä: "Vaaramerkki kannattaa ottaa todesta"

Hirvikolareita tapahtuu ympäri vuoden, mutta tilastollisesti pahin aika on syksyisin. Eniten hirvionnettomuuksia tapahtuu hämärän aikaan vilkkailla kaksikaistaisilla pääteillä. Suurin kolaririski on tunti ennen auringonnousua ja tunti auringonlaskun jälkeen.

– Kiima-aika pistää hirvet liikkeelle ja sen lisäksi metsästys on käynnistymässä. Lisäksi ne etsivät talven varalle hyviä ravintopaikkoja. Toisaalta autoilijan kannalta on huono aika, koska on pimeää ja märkää, jolloin on vaikea nähdä, kertoo Jussi Pohjonen Traficomin johtava asiantuntija.