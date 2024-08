Pahin hirvikolariaika alkamassa

– Hirvikolarit tapahtuvat usein, kun kuljettajan huomio on herpaantunut tai kun näkyvyys on heikko. Tällöin tielle säntäävää hirveä on vaikeampi havainnoida, sanoo yhteyspäällikkö Ari-Pekka Elovaara Liikenneturvasta tiedotteessa.

Väistäminen hirven takapään puolelta

Siksi hirvi kannattaa väistää sen takapään puolelta, jos se on mahdollista. On myös hyvä muistaa, että siellä missä on yksi hirvi, on usein toinenkin.