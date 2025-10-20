Nylon Beat tekee paluun.

Ikoninen pop-duo juhii ensi vuonna debyyttialbuminsa 30-vuotisjuhlavuotta.

Jonna Geagea ja Erin Anttila järjestävät juhlavuoden kunniaksi Tytöt haluaa -konsertin, joka nähdään Helsingin Jäähallissa 3. lokakuuta 2026.

– Tytöt haluaa on kunnianosoitus kaikille niille pienille tytöille ja pojille, jotka ovat fanittaneet aikoinaan Nylon Beatia. Olemme jopa vähän häkeltyneitä siitä, kuinka vahvasti näin vuosien jälkeenkin soimme edelleen ihmisten soundtrackeissä ja muistoissa, bändi kertoo tiedotteessa.

– Ajateltiin, että nyt kun albumista on kulunut ensi vuonna 30 vuotta, voitaisiin juhlistaa sitä Nylon Beatin historian isoimmalla ja pisimmällä keikalla ikinä. 90-luvulla ei ollut poppibändeillä, tai varsinkaan tyttöbändeillä, mitään asiaa isoihin halleihin ja tämä on meille todella merkityksellinen ilta. Tervetuloa iltaan, jossa astutaan meidän poppiunelmaan, annetaan Nylon Beatin poplaulujen viedä meidät yhdessä vähintään Nylonkuuhun ja takaisin, koska tytöt haluaa!