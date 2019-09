Opettajalta suorasukaiset terveiset päättäjille: "Lukio-opetus ei ole koskaan ollut niin sekaisin, kuin nyt"

– En tiedä, kuinka sekaisin se on ollut aikaisemmin, mutta sanoisin, että minun aikanani lukio-opetus ei ole koskaan ollut niin sekaisin, kuin nyt, sanoo Kulosaaren yhteiskoulun yhteiskunta- ja talouslinjan opettaja Ville Kohvakka.

– Korkeakouluilta on tullut pistevalintauudistus, joka tekee meille vaikeaksi, suorastaan mahdottomaksi, toteuttaa opetussuunnitelmaa käytännön tasolla.

– Ehkä tämän Pisa-menestyksen jälkeen poliitikot ovat kovasti halunneet profiloitua koulutuksella ja se on saanut heidät hakemaan poliittisia voittoja. Se on tehnyt koulutuspolitiikastamme aika tempoilevaa eli uudistuksia uudistuksien perään. Käytännön tasolla tämä kaikki törmää opiskelijan ja opettajan arjessa, Kohvakka kertoo.

Opetusministeri Li Andersson myöntää, että koulutuspolitiikassa on ollut kova tahti päällä.

– On tehty aika paljon uudistuksia nopeaan tahtiin. Edellisen uudistuksen vaikutuksia ei ole arvioitu ennen kuin on siirrytty jo eteenpäin, Andersson sanoo Viiden jälkeen -ohjelmassa.

– Meillä on ihan oikea ongelma Suomessa siinä, että tämä on hyvin hidasta. Korkeakoulujen kanssa uudistettiin yhdessä opiskelijavalintaa, mutta ei pohdittu, miten se vaikuttaa opiskelijoiden tekemiin valintoihin lukiokoulutuksen puolella, Andersson sanoo.

"Luetaan sellaisia aineita, mihin ei ole mielenkiintoa"

Uudistus on herättänyt närää myös lukiolaisten keskuudessa.

– Varmasti tarkoitusperät ovat tässä uudistuksessa hyvät, mutta omien ja kavereideni kokemusten perusteella pisteytys ei ihan ole onnistunut. Luetaan sellaisia aineita, mihin ei ole mielenkiintoa, mutta niistä saa pisteitä. Moni ei välttämättä tiedä vielä abivuonnakaan, mitä haluaa tehdä. Stressin määrä on ihan hirveä, kun ei tiedä, mitä haluaa opiskella ja sitten pitäisi seurata niitä pisteitä siinä, sanoo abiturientti Jutta Tiilikainen Kulosaaren yhteiskoulusta.

– Esimerkiksi reaaliaineissa pisteitä annetaan kylmästi kurssimäärän mukaan, ikään kuin se korreloisi sen kanssa, miten vaativa aine on. Nyt minulta häviää puolet yhteiskuntaopin kirjoittajista uskontoon ja historiaan. Eikä siksi, että he hakisivat näille aloille, vaan niistä saa enemmän pisteitä, koska niissä on enemmän kursseja, Kohvakka harmittelee.