Yliopistoissa tutkinnon loppuun asti suorittaneista vain alle kolmasosa valmistuu tavoiteajassa – Katso aloittain, missä ajassa ja minkä verran opiskelijat valmistuvat

Osa väsyy, osa siirtyy työelämään



Ministeriön mukaan 66 prosenttia amk-tutkinnon suorittaneista on suorittanut tutkintonsa tavoiteajassa. Yliopistoissa tilanne on synkempi.

– Kaikista yliopistojen maisterintutkinnoista tavoiteajassa on suoritettu 29 % ja tässä laskennassa on vähennetty poissaololukukaudet. Läpäisyn parantamiseen on kehitetty erilaisia politiikkatoimia, lähtien opinto-ohjauksen ja opintojen suunnitelmallisuuden kehittämisestä. Tulevassa korkeakoulujen rahoitusmallissa yksi tekijä on tavoiteajassa suoritetuista tutkinnoista maksettava korkeampi laskennallinen korvaus, kertoo opetusneuvos Jukka Haapamäki opetus- ja kulttuuriministeriöstä.