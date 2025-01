Klaukkalan kirkko täyttyi ääriään myöten nuorista surijoista

Nurmijärven seurakunnan järjestämään suruhartauteen Klaukkalan kirkkoon kerääntyi satoja surijoita sunnuntaina.

Suruhartaus järjestettiin Klaukkalan kirkossa sunnuntai-iltana neljän lauantaisessa autoturmassa kuolleiden nuorten muistolle.

Hyvissä ajoin ennen hartauden alkua kirkkoon saapui surijoita, joista suuri osa oli nuoria. Klaukkalan kirkossa tunnelma oli hiljainen ja pysähtynyt.

Tilaisuudessa puhui myös Nurmijärven seurakunnan vs. aluekappalainen, Ida Vartiala.

Vartiala kertoo MTV Uutisille, että surun jakaminen on hyvin tärkeää yhteisölle.

– Suru on harvoin kenenkään vain yksin koettu asia, kyllä se on aina yhteisön asia. Varsinkin kun on tällaisesta tragediasta kyse. Tunteita saa näyttää, Vartiala kertoo.

Nurmijärven seurakunnan vs. aluekappalainen, Ida Vartiala kertoo kollegoilleen tulleen tuen ja sympatian osoituksia ympäri Suomea.

– Olen kuullut, että viestejä ja soittoja on tullut. On myös pelkoja ja ahdistusta siitä mitä tämän jälkeen tapahtuu. Tunnelma on tällä hetkellä aika pysähtynyt, Vartiala sanoo.

Illan hartauden Vartiala toivoo tuovan ihmisille lohtua.

– Toivon, että se voisi olla levähdyksen paikka. Tänne saa tulla istahtamaan, saa myös keskustella mitä kukin kaipaa, Vartiala painottaa.

Seurakunta tukee jatkossakin paikkakuntalaisia.

– Nuorisotyö ja vapaaehtoiset päivystävät kylillä. Jalkautuva toiminta on tärkeää ja kunnan kanssa teemme tiivistä yhteistyötä, Vartiala kertoo.