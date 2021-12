Nuorten Leijonien yllätysvalinta teki juniorina merkittävän päätöksen – "Ei ainakaan vanhempana kaduta"

Nikupeteri on suomalaiselle kiekkoyleisölle tuntematon tapaus, mutta sille on selityksensä. Kemin Lämäreissä jääkiekkoa opetellut hyökkääjä siirtyi jo nuorena Oulun Kärppiin, joka kokoaa lupauksia Pohjois-Suomen alueelta. Tutuksi tuli myös naapuriseura Haukiputaan Ahmat, jonka kautta hän ponnisti 16-vuotiaana ruotsalaisseura Luulajan väreihin.

Uuden opiskelua

Kaksikko siirtyi Ruotsiin kaudeksi 2019–20, ja Nikupeteri pääsi jo seuraavalla kaudella miesten pelien makuun Kalixissa. Tällä kaudella peliaikaa on herunut myös Luulajan kivikovassa SHL-joukkueessa. Maalitilikin on auennut.

– Fysiikka on mennyt eteenpäin, mutta myös puolustuspeliä on hiottu Ruotsissa.

– Meillä on hyvä joukkue, jossa on tosi hyvä pakisto ja hyökkäys. Maalivahditkin ovat hyvät. Meillä on paljon taitavia pelaajia, mutta myös kovia työntekijöitä. Hyvä nippu kaikkiaan.