Aseman lapset: Nuorisorikollisuus monisyinen vyyhti – ”Ongelmien kautta vaikeasti rakastettavaksi lapseksi”

Tiimipäällikkö Heikki Turkka Aseman lapset -järjestöstä kertoo MTV Uutisille, että nuorisorikollisuus on ilmiönä erittäin monimutkainen. Koronapandemiakaan ei selitä kaikkea.

– Onhan meillä pitkään kestänyt sellainen tilanne, että jos koulusta on resurssit lähteneet, niin silloin tukea tarvitsevat eivät pärjää niin hyvin.

Aseman lasten tutkimuskoordinaattori Julia Saarholm toteaa, että nuoruudessa tapahtuva rajojen kokeilu on otollista aikaa rikollisuudelle.

– Yleisesti tiedetään, että nuoruus on rikollisinta aikaa ihmisen elämässä. Varmasti jokainen on jotain rajoja kokeillut nuoruudessa tai tehnyt jotain hölmöä. Mutta osan kohdalla erilainen pahoinvointi ja riskitekijät kasvavat suuremmiksi ja oireilu tulee vakavammaksi, Saarholm toteaa.

– Ylipäänsä keskustelu nuorisorikollisuudesta nousee pintaan ajoittain. Se on jo omanlaisensa myytti, että luulee tietävänsä, mistä ilmiö johtuu, Saarholm kertoo.

– Kyllä tuolla on niin pöhköjä reppanoita välillä vankilassa. Minäkin sain viime kesänä vankilasta viestin, että ”milloin mä taas pääsen Heikki sun mökille” ja sydän. Hän on kavereidensa kanssa tehnyt hölmöilyjä, mutta yksin hän on todella pieni poika.