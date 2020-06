Nuoret pahoinpitelivät kaksi miestä Seinäjoella – rikoskokonaisuus syyteharkintaan

Poliisin tutkinnan aikana on vangittu kolme nuorta miestä, joista yksi on alaikäinen. Syyttäjälle on lähetetty syyteharkintaan kokonaisuus, jossa on tutkittu törkeää pahoinpitelyä, törkeää ryöstöä, huumausainerikosta ja huumausaineen käyttörikosta.