Ampumahiihtotähden ura ohi? "Vaikea kuvitella lajia ilman häntä"

Wierer on voittanut urallaan kolme olympiapronssia ja 15 MM-mitalia (neljä kultaa). Maailmancupin kokonaiskilpailun voitto on tullut kahdesti. Nyt ura voi kuitenkin olla paketissa vaikean viime kauden jälkeen.

– Italialaiset ovat hyvin innoissaan, mutta sanoisin, että he ovat enemmän peloissaan kuin innoissaan, koska he pelkäävät hänen lopettavan. "Doro" on ollut isossa roolissa siinä, että ampumahiihdosta on tullut suurta Italiassa. Hän on ollut johtava hahmo ja sen vuoksi italialaisten on vaikea kuvitella lajia ilman Wiereriä, Capodaglio totesi Dagbladetille.