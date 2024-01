Nuoret hiillostivat ehdokkaita: Millainen on presidenttiehdokkaiden unelma Suomesta?

Nuorten Ääni -toimitus on osa Helsingin kaupungin nuorten vaikuttamisjärjestelmää. Toimituksen tavoitteena on tuoda nuorten näkökulmia esiin mediassa ja monipuolistaa valtamedioiden luomaa mielikuvaa nuorista.

Jussi Halla-aho arvostaa opettajia

Sari Essayahille vapaaehtoistyö on tärkeää

Alexander Stubb peräänkuuluttaa hyvinvointiyhteiskuntaa

Alexander Stubbin utopia on pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, jossa jokaisella on mahdollisuus toteuttaa itseään. Tärkeää on myös, että yhteiskunta auttaa ihmisiä, jotka eivät pärjää ilman tukea. Stubbin utopiassa erityinen ammatti olisi professorin työ, koska omien sanojensa mukaan hän on ollut onnellisimmillaan professorin ammatissa.