"Politiikka ei ole jotain negatiivista, joka on pidettävä pois kouluista" – eduskuntaehdokkaat vastasivat nuorten kysymyksiin

Vasemmistoliitto kehottaakin kansanedustajia aktivoimaan nuoria osalliseksi poliittista keskustelua. Puolue on myös valmis laskemaan äänestysikärajaa kunta- ja aluevaaleissa. Vihreät laskisivat äänestysikärajaa kaikissa vaaleissa ja kansalaisaloitteissa.

– Politiikka ei ole jotain negatiivista, jota on pidettävä poissa koulumaailmasta ja oppilaista. Päinvastoin: demokratiamme on menestystarina, pohtii Ruotsalaisen kansanpuolueen varapuheenjohtaja Henrik Wickström.

"Nuorten mielenterveyspalveluita ei rahoiteta tarpeeksi"

Lähes kaikkien puolueiden mielestä resurssien puute on mielenterveyspalveluiden suurin ongelma.

Ongelma on, että meillä ei ole tarpeeksi terveydenhoitajia, kuraattoreja tai psykologeja kouluissa, kertoo Veronika Honkasalo (vas.).

Puolueet kertovat nuorten hyvinvoinnin olevan tärkeä aihe tällä hetkellä, sillä koronaviruspandemian jälkeen nuorten pahoinvointi on noussut akuutisti. Päättäjien mielestä olisi tärkeää kuulla nuorten mielipiteitä.

– Nuorten kokemuksia on kuultava mielenterveyspalveluiden järjestämisessä, sillä nuorten kasvanut pahoinvointi on ilmiö, jossa pikaisella aikataululla tarvitaan vaikuttavia toimenpiteitä, kertoo Riikka Purra (ps.).

Kuinka paljon kouluruoasta kasvisruokaa?

Selinä Neran (vihr.) mielestä kasvisruoan tuottajia pitää tukea, jotta kaikilla olisi mahdollisuus ostaa vegaanituotteita. Nea Nättinen (kok.) uskoo, että maataloustukien on tuettava kestävää kehitystä ja eläinten oikeuksia. Hänen mielestään myös kasvisruokaa voisi tarjota kouluissa enemmän.

Kysyimme puolueilta myös, miten he ottaisivat nuoret mukaan ilmastonmuutosta koskevaan päätöksentekoon. Perussuomalaisten Riikka Purra on kuitenkin sitä mieltä, ettei ole syytä ryhtyä hysteriaan.

– Vihreän ympäristö- ja ilmastoministerin aikana on järjestetty nuorten ilmastopoliittisia pyöreitä pöytiä ja nyt nuorten toiveesta olemme perustaneet myös ilmasto- ja luontoryhmän, kertoo Maria Ohisalo (vihr.).

Ahdistus, kiusallisuus ja ulkopuolisuuden tunne

– Toki meillä on erilaisia mielipiteitä esimerkiksi avioliitosta tai vaikkapa sukupuolen vaihtamisesta, mutta ajattelen, että on tärkeää myös muistaa, että on sananvapaus keskustella asioista asiallisesti.