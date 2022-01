Uusi paljastus: Novak Djokovic väittää sairastaneensa koronan – viiletti nuorten palkintoseremoniassa ilman maskia

Djokovicin julkisuuteen vuotaneen ja Australian viranomaisille toimitetun ilmoituksen mukaan hän antoi positiivisen koronavirustestituloksen 16. joulukuuta Serbiassa, joten hän on sairastanut taudin tuoreeltaan.

Tämä ilmoitus on kuitenkin räikeässä ristiriidassa Djokovicin silloisen käytöksen kanssa. Serbialaistähti osallistui 17. joulukuuta nimeään kantavan tennisakatemian palkintoseremoniaan. Kuvien perusteella hän tapasi useita ihmisiä lähietäisyydeltä sisätiloissa maskeitta.

The New York Timesin toimittaja Ben Rothenberg on kirjoittanut asiasta Twitterissä, jossa hän jakoi myös kuvia edellä mainitusta tapahtumasta.