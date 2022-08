Novak Djokovic taas tukalassa asemassa – tennislegenda kuumana tähtipelaajan kohtelusta: "Vitsi"

Tennislegenda John McEnroe pitää tilannetta naurettavana. McEnroe voitti urallaan seitsemän Grand Slam -turnausta ja hänet valittiin tenniksen Hall of Fameen vuonna 1999.

– Tässä vaiheessa pandemiaa ihmiset kaikkialla maailmassa tietävät viruksesta enemmän. Ajatus siitä, ettei hän voi tulla tänne ja pelata, on minulle vitsi, McEnroe kertoo.

– On ilmiselvää, että esimerkiksi Nadal on hyötynyt tästä. Jos joku pelaaja voittaa Australian avoimet yhdeksän kertaa (kuten Djokovic on tehnyt), voisi kuvitella, että hän tavallaan menetti ison mahdollisuuden.