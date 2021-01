Norjassa pakkanen ja pyry vaikeuttavat etsintöjä ja "maasto on kuin jugurttia"– kuntaa varoitettiin rakentamisesta jo vuosia sitten

Pelastustyöntekijöiden operatiivinen johtaja Harald Wislöff sanoo, että eloonjääneitä voi vielä löytyä, jos he ovat jääneet kiinni paikkaan, jossa saa happea. Arviosta kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK.

– Etsimme edelleen eloonjääneitä. On selvä, että tilanne ei näytä kovin hyvältä, mutta tämä on edelleen pelastusoperaatio eikä vainajien etsintä, Wislöff sanoi.

Sortumapaikalla on pakkanen ja pyry

Sää tapahtumapaikalla on pakkasen puolella ja lunta pyryttää.

VG-lehden mukaan pelastustyöntekijöitä yritetään lähettää vyöryalueelle tänään. Operaatiossa on määrä käyttää myös Ruotsista lähetettyä 14 hengen pelastajaryhmää, joka on erikoistunut vaativiin etsintätöihin.

– Maasto on kuin jugurttia, joten kaikki liikkuminen sinne on tapahtunut helikopterin avulla, mikä on vaikeuttanut työtä, Norberg sanoi.