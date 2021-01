"Äiti on kateissa" – Nina-tytär kertoi isänsä ja siskonsa selvinneen maanvyöryn tuhoamasta talosta Norjassa

Yksi etsittävistä on eläkkeellä oleva 69-vuotias Irene Ruud Gundersen.

– Vanhempieni talo meni maanvyörymän mukana. Siskoni ja isäni pääsivät ulos. He ovat lievästi loukkaantunteita ja ovat sairaalassa, mutta äitini on kateissa. Tämä on täysin epätodellista, Nina Christine Gundersen kirjoitti Facebookissa Dagbladetin mukaan.