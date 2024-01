Norjan viisuartisti Alessandra avautuu ystävyydestään Käärijän kanssa: "Olemme kumpikin hulluja"

Norjan viisuedustaja Alessandra Mele, 21, menestyi viime vuonna Liverpoolin Euroviisuissa. Laulajan kappale Queen of the Kings nousi viisujen myötä ilmiöksi, jota on luukutettu pelkästään Spotifyssa jo vajaat 140 miljoonaa kertaa. Itse kisassa Alessandra sijoittui viidenneksi, saatuaan kolmanneksi eniten yleisöääniä Suomen Käärijän ja Ruotsin Loreenin jälkeen.