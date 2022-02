Norjan tv:n asiantuntija syytti Therese Johaugia likaisesta pelistä – Jari Isometsältä täystyrmäys: "Sama kuin jääkiekossa sanoisi, että.."

– Tässä Johaug saa sauman, sillä Ebba pitää juomatauon. Sellainen herrasmiessääntö on olemassa, että et lähde karkuun, kun toiset pitävät juomataukoa. En kuitenkaan usko, että Therese välittää siitä, NRK:n asiantuntija Torgeir Björn sanoi Dagbladetin mukaan.

– Jaa? Ei, jos heillä olisi ollut voimia, olisivat he ottaneet menettämänsä kaksi sekuntia kiinni. Se viittaa siihen, että he olivat rajalla, Johaug sanoi Expressenille.

– Itsellä on sellainen muistikuva, että se koskee SM-kisoja ja tämänkaltaisia. Se on vähän sama kuin sanoisi jääkiekossa, että vastustajalla on tyhjä maali, mutta siihen ei saa tehdä. Olen tästä eri mieltä. Tämä on kokonaisvaltainen kilpailu ja siinä vaiheessa kun näet, että on paikka iskeä, niin kyllä silloin isketään, Isometsä sanoo.