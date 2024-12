Maastohiihdon norjalainen supertähti Johannes Hösflot Kläbo ilmoitti Rukan maailmancupissa solmineensa suomalaisfirman kanssa yhteistyösopimuksen. Osa kilpakumppaneista riensi vähättelemään Kläbon asialle antamaa painoarvoa.

Kläbo tiimeineen kertoi menneellä viikolla järjestävänsä torstaina iltapäivällä Rukan mediakeskuksessa lehdistötilaisuuden, ”jota kukaan ei haluaisi jättää välistä”. Puhuttiin ”uuden oven avautumisesta”, jolla olisi vaikutuksia koko Kläbon hiihtouraan ja olisi arvokas koko hänen ammatillisen tulevaisuutensa kannalta.

Asian todelliseksi laidaksi paljastui uusi yhteistyösopimus suksivoiteistaan tunnetun suomalaisen välinevalmistajan kanssa. Tapaus ei tehnyt vaikutusta itävaltalaishiihtäjä Mika Vermeuleniin ja tämän brittiläiseen kilpaveljeen James Clugnetiin. Kaksikko antoi Kläbolle haipakkaa ensialkuun Skirious problems -podcastissaan, eikä himmentänyt viestiään norjalaismedian suuntaan.

– Se oli naurettavaa, Vermeulen sanoi NRK:lle Kläbon uutisesta.

– Hän (Kläbo) on maailman paras, mutta tällaiset jutut ovat vain naurettavia. Suomalaisyhtiö sai vain jonkin verran huomiota, hän sai jonkin verran huomiota, Vermeulen ihmetteli.

Norjalle kolmoisvoiton sunnuntain yhteislähtökilpailussa tuoneet Harald Östberg Amundsen, Jan Thomas Jenssen ja Martin Löwström Nyenget jättivät Vermeulenin taistelussa palkintopallisijoista lopulta neljänneksi.

Vermeulen taisteli Rukan sunnuntaissa, mutta joutui luopumaan palkintokorokkeesta norjalaisten kolmoisvoiton edessä.

Kun Vermeulenilta kysyttiin, oliko tämä odottanut Kläbon lehdistötilaisuudesta jotakin suurempaa, itävaltalainen vetosi ennakkoilmoitukseen uran loppuun asti ulottuvista seurauksista.

– Sitten hän tulee ulos uuden yhteistyösopimuksen kanssa. Ei, sillä ei ole isoja seurauksia. Isoja rahoja kylläkin. Tämä on täysin naurettavaa. Se (sopimus) on tietysti hyvä asia hänelle ja olen onnellinen, että hän voi taloudellisesti hyvin, mutta en usko, että sillä on valtavia seurauksia, Vermeulen latasi ohittaen samalla kysymyksen mahdollisesta kateudesta Kläbon suuntaan.

Kun kritiikin kohde avasi suunsa, hän näki Vermeulenin ulostulon juuri sellaisena.

– He ovat kateellisia. Se on yhteistyösopimus, jollaisesta he voivat vain haaveilla. Ymmärrän sen, että heidän on yritettävä lyödä ylöspäin, Kläbo sanoi.

– Hän voi jatkaa puheitaan. En tiedä mikä hänen sijoituksensa oli tänään, Kläbo sanoi perjantain kymmenen kilometrin kilpailun jälkeen.

Kläbo sijoittui Niskasen voittamassa kisassa neljänneksi, Vermeulen yhdeksänneksi. Lauantaina norjalainen juhli sprintin voittoa, mutta vetäytyi sunnuntain yhteislähtökilpailusta huonoon vointiinsa vedoten.

Kisan voittanut Amundsen otti maanmiehensä kannan sanaharkassa.

– Olen Johanneksen kanssa samaa mieltä tässä.

– Johannes tuo paljon lajille hyvällä markkinoinnilla ja näyttää tietä, mitä yhteistyökumppaneiden ja sopimusten kanssa voi tehdä. Se on tärkeää. Sellaista urheilu nykypäivänä on. On oltava hyvä mainostamaan itseään. Mielestäni Johannes on erinomainen siinä, Amundsen jatkoi.

Vermeulen ja Kläbo kisaavat seuraavan kerran tulevana viikonloppuna, kun maailmancup jatkuu Norjan Lillehammerissa.