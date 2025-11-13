Suomen hiihtotähti Iivo Niskanen ottaa jatkossa itse vastuun päivittäisestä valmennuksestaan ja mestarihiihtäjän pitkäaikainen valmentaja Olli Ohtonen jää enemmän taka-alalle. MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä ei yllättynyt päätöksestä.

Niskanen kertoi asiasta Instagram-tilillään julkaistussa minidokumentissa.

– Koen, että se virkistää vähän, että ottaa itse vielä enemmän vastuuta, ja on itse täysin siitä vastuussa. Koen, että saan siitä yhden askeleen, jossa minulla pitää olla se intohimo sata ja koko ajan kehittyä lisää. Koen, että pystyn vielä paremmin suoriutumaan sillä tavalla, Niskanen kertoo.

Ohtonen jatkaa yhä Niskasen taustalla neuvonantajana ja tukijana Niskasen näin halutessa.

– En missään nimessä koe, että olisi halua etsiä uutta valmentajaa, Niskanen korostaa.

Lue myös: Niskaset hiihtäjien tulohirmuina

MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsälle Niskasen valmennusuutinen ei tullut yllätyksenä.

– Aika normaali kuviohan tuo on. Kun urheilijalle tulee kokemusta, niin kyllähän se alkaa jo oppimaan. Niin meillekin aikoinaan kävi. Tuo on aika normaali kuvio, kun ura jatkuu ja jatkuu, Isometsä sanoo viitaten omaankin uraansa.