Norjan skandaalihyppääjät saivat kilpailukiellot

Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n mukaan norjalaiset mäkihyppääjät Johann Andre Forfang ja Marius Lindvik hyväksyvät kolmen kuukauden kilpailukiellon ja sakon.
Rangaistus tuli Trondheimin MM-kisoissa käytetyistä sääntöjenvastaisista hyppypuvuista. Kolmen kuukauden pannasta vähennetään väliaikaisen kilpailukiellon aika. Forfang ja Lindvik olivat väliaikaisessa kilpailukiellossa noin kolme viikkoa, joten heidän varsinaista kilpailukieltoaan on runsas pari kuukautta jäljellä.
Maksettavaa kummallekin heistä tulee 2 000 Sveitsin frangia eli runsas 2 100 euroa.