Norjalaisten hyppypukuhuijaus ravisteli mäkihyppymaailmaa Trondheimin MM-kisoissa alkuvuonna. Kohu on sen jälkeen laantunut, mutta itävaltalaishyppääjä Daniel Tschofenig ei ole sitä unohtanut. Hänen mukaansa norjalaiset selvisivät huijauksestaan liian vähällä.

Johann Andre Forfang ja Marius Lindvik saivat kolmen kuukauden kilpailukiellon ja reilun 2 000 euron sakot sääntöjenvastaisista mäkihyppypuvuista. He hyppäsivät Trondheimin MM-kisoissa manipuloiduilla hyppypuvuilla.

Norjalaishyppääjät ovat sanoneet jälkikäteen etteivät tienneet hyppäävänsä manipuloiduilla puvuilla. Selitys ei mene Daniel Tschofenigille läpi.

– Mielestäni rangaistus oli liian lievä. He (norjalaiset) ovat mustamaalanneet koko mäkihypyn, Tschofenig täräyttää.

– Norjalaiset yrittävät vähätellä tekemisiään, mutta he tiesivät. Olemme kaikki samaa mieltä siitä. Mielestäni tämä ei yksinkertaisesti ole oikein.

Tschofenig voitti viime vuonna Keski-Euroopan mäkiviikon, ja hän on yksi mäkihyppymaailman tämän hetken kärkinimistä.

Norjalaishyppääjien lisäksi pukumanipulaatioon syyllisynyt maan entinen valmennustiimi sai 18 kuukauden kilpailukiellon.

Mäkihypyn maailmancup alkaa marraskuun lopussa Norjan Lillehammerissa. Forfang ja Lindvik ovat kärsineet kilpailukieltonsa ennen sitä, joten he pääsevät mukaan heti kauden avaukseen.