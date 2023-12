Norjalainen jäi rysän päältä kiinni – MM-mitalisti ei sulattanut tekoa

Sveitsin maajoukkue on ottanut aimo harppauksia eteenpäin norjalaisvalmentaja Rune Veltan alaisuudessa. Gregor Deschwanden ylsi toiseksi sunnuntain kisassa Klingentahlissa. Sveitsi oli majoittunut Norjan kanssa samaan hotelliin kisapaikkakunnalla.

– Yrität aina katsoa, mitä muut maat tekevät. Silloin on tyhmää jättää hyppypuku avoimeen käytävään. Hän ilmestyi yhtäkkiä taakseni. Pyysin anteeksi. Sitten hän myönsi, että oli typerää jättää puku käytävään, Ladehaug kertoi.

Mäkihypyn miesten maailmancupia on käyty kuusi kilpailua. Henkilökohtaista kisaa johtaa Itävallan Stefan Kraft. Maiden välisessä vertailussa Saksa on ykkösenä, Norja neljäntenä ja Sveitsi kuudentena. Suomi on sijalla kahdeksan.