Järisyttävä norjalaisnäkemys MM-kisojen skandaalista – "Kaikki voitaisiin diskata"

Norjan entinen mäkihyppytähti Anders Jacobsen on ottanut kantaa Trondheimin MM-kisojen suurimpaan skandaaliin.

Norjan mäkimaajoukkue joutui jättimäisen kohun keskelle viikonloppuna, kun Johann Andre Forfang ja Marius Lindvik hylättiin suurmäen kilpailussa. FIS kertoi myöhemmin Norjan manipuloineen kaksikon hyppypuvut sääntöjenvastaisiksi.

Norjan mäkimaajoukkueen urheilujohtaja Jan-Erik Aalbu myönsi vilpin sunnuntaina järjestetyssä lehdistötilaisuudessa. Lindvik ja Forfang puolestaan vakuuttivat olleensa täysin tietämättömiä Norjan vilpillisestä toiminnasta.

Nyt kuumaan puheenaiheeseen on ottanut kantaa myös Norjan entinen tähtihyppääjä Anders Jacobsen.

– Säännöt ovat sääntöjä ja niitä on noudatettava. Nyt he jäivät kiinni housut kintuissa. Se on kamalan surullista, Jacobsen sanoo NRK:n mukaan.

Urallaan kaksi henkilökohtaista MM-pronssia voittaneen ja kaudella 2006-07 mäkiviikon voittoa juhlineen Jacobsenin mielestä mäkihypyn nykysäännöt mahdollistavat niiden monenlaisen tulkinnan ja venyttämisen.

– Jos katsot sääntökirjasta, miltä hyppypuvun kuuluisi näyttää saumoineen, kenkineen ja suksineen, se on kuin tietokirja. Ulkopuoliset eivät ymmärrä siitä mitään, mikä on täysin luonnollista, mutta se tarkoittaa myös, että kaikkia voidaan sääntöjä tulkita eri tavalla, Jacobsen perkaa.

Jacobsen ei suinkaan usko, että norjalaiset ovat ainoita, jotka ovat venyttäneet tai rikkoneet sääntöjä.

– Jos seuraat kuuliaisesti tämänhetkisiä sääntöjä, pelkään pahoin, ettet tule pääsemään edes toiselle kierrokselle. Jos et venytä rajoja tai mene jopa niiden yli, mäkihypyssä on vaikea voittaa. Jos kävisit kaikkien maiden hyppypuvut läpi, kaikki voitaisiin diskata. Ja se kertoo enemmän säännöistä kuin mistään muusta, Jacobsen täräyttää.

– Olemme nähneet vain yhden puolen tarinasta. Kaikilla joukkueilla on salaisuutensa, mutta emme tiedä niistä. Norja jäi nyt kiinni. He rikkoivat tahallisesti sääntöjä.