Suomen Niko Kytösaho, Antti Aalto ja Eetu Nousiainen selvisivät sunnuntain karsintakilpailusta Keski-Euroopan mäkiviikon maanantaiseen avauskilpailuun.
Kytösaho venytti Saksan Oberstdorfin suurmäestä 122,5 metriä ja oli karsinnan 26:s. Aalto tyylitteli 124 metriä ja oli 28:s.
Nousiainen jäi 105 metriin, mutta hän selvisi viimeisenä miehenä kilpailuun ja kohtaa knock-out-systeemillä käytävässä kisassa maailmancupin johtajan Domen Prevcin.
Slovenialainen Prevc hyppäsi karsinnan pisimmän siivun 139,5 metriä. Kytösaho kohtaa Puolan Kacper Tomasiakin ja Aalto Slovenian Rok Oblakin.
Suomen Vilho Palosaari hyppäsi vain 95,5 metriä ja oli karsinnan 63:s.