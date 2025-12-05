Ensi kesän jalkapallon miesten MM-kisojen lohkot arvottiin perjantaina Yhdysvaltain Washingtonissa.

Ennakkoon kovimmat lohkot ovat I- ja L-lohkot. Ensiksi mainittuun arvottiin Ranska, Senegal ja Norja. Neljänneksi joukkueeksi lohkoon tulee joko Bolivia, Irak tai Suriname. L-lohkossa ovat Englanti, Kroatia, Panama ja Ghana.

Hallitseva maailmanmestari Argentiina aloittaa MM-kisaurakkansa Itävaltaa, Algeriaa ja Jordaniaa vastaan.

Jalkapallon MM-kisojen lohkot 2026:

A-lohko: Meksiko, Etelä-Korea, Etelä-Afrikka, Euroopan D-jatkokarsinnan voittaja (Tshekki, Irlanti, Tanska, Pohjois-Makedonia)

B-lohko: Kanada, Sveitsi, Qatar, Euroopan A-jatkokarsinnan voittaja (Wales, Bosnia & Hertsegovina, Italia, Pohjois-Irlanti)

C-lohko: Brasilia, Marokko, Skotlanti, Haiti