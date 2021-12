Norjalaistähti taklattiin lumeen kesken kisan – tilitti katkerana: "Olympiapaikka karkasi siinä"

– Hän ei yksinkertaisesti tiedä, että on muita, jotka haluavat olla Bolshunovin takana. Hän taklaa minut, ja kisani on ohi, Röthe sanoi.

Röthe on tällä kaudella sijoittunut maailmancupin kilpailussa parhaimmillaan kuudenneksi. Norjan kovassa kilpailussa moinen ei takaa mitään helmikuisia Pekingin olympialaisia ajatellen.

– Tämä on ärsyttävää. Panokset Tour de Skillä ovat osaltani isot ja minulla oli toiveita hyvästä sijoituksesta. Olen sen sijaan kaukana takana.

"Ei tule joulukorttia"

Röthen onneksi näyttöpaikkoja on yhä ja Tour de Skikin on vasta alussa, kun kilpailtuna on kaksi etappia kuudesta.