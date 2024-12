Hiihtotähti Krista Pärmäkosken syksyllä julkaistussa kirjassaan kertomat paljastukset ovat herättäneet huomiota myös Norjassa.

Pärmäkoski kertoi Laura Arffmanin kirjoittamassa kirjassa Avoin viime vuosina kohtaamistaan vaikeuksista. Hän toi esiin avioeronsa sekä yllättävällä tavalla koiran kuolemasta alkaneet paniikkikohtaukset.

Kierre vei lopulta Pärmäkosken todella syviin vesiin. Hän linnoittautui ulkomaailman pelossa kotiinsa vuorokausiksi.

– Krista oli elänyt Tourin jälkeen lähinnä karkeilla ja herkuilla. Syönyt jotain, mitä sattui jääkaapista ja pakkasesta löytämään, tai sitten ollut syömättä. Elämä oli ollut oikeastaan yhtä helvettiä. Kun kohtaus iski, hän mietti, kuinka paljon lääkettä uskalsi ottaa. Mieli oli niin maassa, ettei hän ollut enää millään jaksaa, Arffman kirjoittaa.

Pärmäkoski kertoo norjalaisen NRK:n haastattelussa, että hänen saamansa palaute on ollut kirjan julkaisun jälkeen pelkästään positiivista. Hän kohtasi Rukan maailmancupissa myös pitkäaikaisen kilpakumppaninsa Therese Johaugin, joka kävi heti tervehtimässä suomalaista.

– Minusta on todella hyvä, että hän on avoin ja osoittaa olevansa myös ihminen. Ehkä on monia muita, jotka voivat oppia jotain siitä, mitä hän on joutunut käymään läpi, kun hän on selvinnyt siitä, Johaug sanoo.

Johaugin tyrmäävä paluu kansainvälisen tason kisoihin herätti Pärmäkoskessa ristiriitaisia tunteita. Suomalaisilta Rukan viikonloppu oli keskinkertainen.

– Ajattelin, että ehkä on parempi pakata kamat ja lähteä kotiin. Mutta pidän siitä, että hän on tullut takaisin, Pärmäkoski hymyili.