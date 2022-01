Hiihtotähden koronatartunta raju isku Norjassa – kyyneleet virtasivat: "Epätodellista, tämä merkitsee hänelle kaikkea"

Aiemmin tällä viikolla raportoitiin, että Norjan sprinttimaajoukkueen valmentajalla Arild Monsenilla on korona. Keskiviikkona uutisoitiin, että myös hiihtäjät Heidi Weng ja Anne Kjersti Kalvå ovat saaneet koronatartunnat, ja kaksikon osallistuminen Pekingin kisoihin on vaarassa. Tähtikategoriaan kuuluvan, olympiapronssimitalistin ja viisi maailmanmestaruutta voittaneen Wengin tartunta on Norjassa raju isku.