Kova skenaario Norjassa – pelastaako tämä "kriisisuunnitelma" koronaa potevan hiihtotähden olympialaisiin?

Norjan hiihtoliitto kertoi sprinttimaajoukkueen valmentajan Arild Monsenin koronatartunnasta maanantaina, ja sittemmin selvisi, että Weng ja Kalvå antoivat positiivisiksi osoittautuneet PCR-testit samana päivänä. Hiihtäjillä on meneillään kymmenen päivän eristys Italian Seiser Almissa.

Kaikki olympialaisiin suuntaavat norjalaishiihtäjät ovat Italiassa, ja lähikontaktien vuoksi Norjan hiihtomaajoukkueen lähtöä Kiinaan on lykätty tämän viikon torstailta. Lähtö tapahtuu aikaisintaan ensi viikon maanantaina.

Kalvålla ja tähtikategoriaan lukeutuvalla Wengillä odotusaika tulee olemaan pidempi, jos he kisoihin ylipäätään pääsevät. Norjan maajoukkuelääkäri Öystein Andersen sanoi keskiviikkona, että on liian aikaista pohtia sitä, jäävätkö olympialaiset kaksikolta väliin.

VG kertoo kuitenkin kriisisuunnitelmasta. Kun maanantain PCR-näytteistä on kulunut kymmenen päivää, ollaan ensi viikon torstaissa 3. helmikuuta. Maajoukkuelääkärin mukaan vaatimuksena tuolloin on saada viisi negatiivista testiä neljän päivän aikana. Tällöin oltaisiin jo sitä seuraavan viikon maanantaissa, 7. helmikuuta. Tuolloin on kulunut kaksi päivää ensimmäisestä olympiamatkasta, yhdistelmäkilpailusta, jonka Weng ja Kalvå voivat unohtaa.