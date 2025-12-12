Lauri Vuorinen ja Joni Mäki sijoittuivat viidenneksi maastohiihdon maailmancupin vapaan parisprintissä Davosissa.

Kisan voiton vei Norjan ykköspari Erik Valnes ja Johannes Hösflot Kläbo. Italian Elia Barp ja Federico Pellegrino hävisivät 2,04 sekuntia ja Ruotsin Johan Häggström ja Edvin Anger 2,09 sekuntia.

Jasmin Kähärä ja Jasmi Joensuu olivat kuudensia naisten parisprintissä. Vilma Ryytty ja Vilma Nissinen sijoittuivat kymmenenneksi.

Voittoon sivakoi Ruotsin ykköspari Maja Dahlqvist ja Jonna Sundling. Norjan kakkosjoukkue oli toinen ennen Norjan ykkösjoukkuetta.