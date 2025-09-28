Norjassa Brönnöysundin lentokentällä on tehty droonihavainto, kertoo norjalaislehti VG verkkosivullaan. Asiasta kertoo lehdelle lentoasemayhtiö Avianor.
VG:n mukaan yhtä lentoa oli käsketty odottamaan laskeutumista. Lentoyhtiö Wideröe on vahvistanut VG:lle, että yksi sen lennoista muutti sunnuntai-iltana reittiään niin, että välilasku Brönnöysundissa jäi tekemättä.
Avianorin edustajan mukaan poliisille on ilmoitettu havainnosta.
Epäiltyjen droonihavaintojen vuoksi muutamalle Norjan lentokentälle on määrätty poikkeuksellisia rajoituksia. Rajoitukset ovat voimassa kymmenen kilometrin säteellä lentokentistä huomiseen puoleenpäivään paikallista aikaa.