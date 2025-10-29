Norjan huippu-urheilujohtaja Tore Övrebö paljasti keskiviikkona Norjan mitalitavoitteen Milano-Cortinan talviolympialaisiin. Norja tavoittelee 35:tä mitalia.
– Tavoite on samaan aikaan vaativa ja realistinen, Övrebö kertoi mediatapaamisessa Oslossa.
Vuonna 2022 Norja tavoitteli Pekingin talvikisoista 32:ta mitalia ja saavutti 37. Noista 16 oli kultaa, mikä on talviolympialaisten ennätys.
Pekingissä menestyneistä urheilijoista sivussa ovat esimerkiksi maastohiihtäjä Therese Johaug sekä ampumahiihtäjät Marte Olsbu Röiseland ja Johannes Thingnes Bö, jotka ovat lopettaneet.
Övrebö ei ole huolissaan tilanteesta vaan uskoo uusien urheilijoiden nousevan esiin. Norja aikoo lähettää Pohjois-Italian olympiamaisemiin noin 80 urheilijan joukkueen.
Olympiamitaleista kisataan 6.–22. helmikuuta.