Norjan hiihtolegenda Therese Johaug aikoo kisata ensi vuonna puolimaratonin MM-kilpailussa.

Maastohiihtouransa jo kertaalleen keväällä 2022 lopettanut ja sittemmin uudelleen viime kevään MM-kisojen päätteeksi sukset naulaan lyönyt Johaug suunnittelee paluuta lähtöviivalle toisessa lajissa.

Johaug kertoi norjalaisen TV2:n Gukild og Johaug -podcastissa tähtäävänsä Kööpenhaminan puolimaratonille. Kisa järjestetään 20. syyskuuta vuonna 2026.

– Tavoitteeni on juosta 1:10. Juoksin viime toukokuussa 1:11.25, mutta nyt tavoite on 1:10. Siitä tulee haastavaa, sillä olen kolme kuukautta vielä raskaana ja sitten vielä synnytän, Johaug kertoo podcastissa.

Ensi vuonna Kööpenhaminan puolimaratonilla on MM-status, sillä matka on osa Kansainvälisen yleisurheiluliiton järjestämiä maantiejuoksun MM-kisoja.