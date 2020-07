Norja höllentää koronarajoituksiaan: Osasta Ruotsiakin pääsee pian visiitille naapurimaahan

Norjassa on varmistettu tähän mennessä vajaat 9 000 koronavirustartuntaa ja koronakuolemia maassa on todettu 252.

Kuten Suomessa, myös Norjassa on päätetty alkaa purkaa koronaan liittyviä matkustusrajoituksia, kertoo VG.

Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta maat ovat melko pitkälti samoja, joihin myös Suomi höllää omia rajoituksiaan maanantaista alkaen. Suurin poikkeus on kuitenkin Ruotsi.

Ruotsin koronatilanne on vakavampi kuin monissa muissa maissa, ja Suomeen maasta on ollut sallittua ainoastaan paluuliikenne, työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne, joihin lukeutuvat esimerkiksi perhesuhteet ja kiinteistön omistus Suomessa. Tällaisissakin tilanteissa Suomeen palaavalle suositellaan edelleen aina kahden viikon karanteenia.

Seurustelukumppanit kaikkialta maailmasta sallitaan maahan

Muilta kuin karanteenivapailta alueilta tulevien läheisten täytyy kuitenkin olla Norjassa karanteenissa kymmenen päivää, ennen kuin he saavat liikkua maassa vapaasti.

Ketä tahansa tuttavaa ei kuitenkaan Norjaan kutsua, vaan VG:n mukaan seurustelukumppani on tarkkaan määritelty. Parin on esimerkiksi pitänyt tavata jo aiemmin fyysisesti ja suhteen on pitänyt kestää yli yhdeksän kuukautta.