Norja käy taistoon koronaa vastaan kovin toimin: Alkoholia ei saa ravintoloista lainkaan – "Nuorten keskuudessa on ollut juhlia, joissa tauti on päässyt leviämään"

Norjassa on todettu epidemian aikana yli 41 000 koronavirustartuntaa. Hälyyttävin tilanne on Oslossa, jossa koronaviruksen esiintyvyysluku on noin 220 uutta tapausta 100 000 asukasta kohden kahdessa viikossa. Muualla Norjassa luku on noin 110.