Nordean rahanpesusyytösten takana oleva suursijoittaja: Suomalaisviranomaiset luovuttivat

Hän käyttää termiä "drop the ball", jonka voisi suomentaa vapaasti esimerkiksi niin, että suomalaisviranomaiset luovuttivat tai epäonnistuivat.

Pankilla on velvollisuus tuntea asiakkaansa, mutta valtionsyyttäjän mukaan väitettyyn tekoaikaan tuntemisvelvollisuuden laiminlyönti olisi vanhentunut jo kahdessa vuodessa.

Valtakunnansyyttäjänviraston päätöksen mukaan asiassa on jäänyt epäselväksi, väitetäänkö Nordean vastaanottaneen epäilyttävänä pidettäviä varainsiirtoja ajallisesti myös kesäkuun 2009 jälkeen, jota ennen tehdyt rahanpesurikokset olisivat jo vanhentuneet.

– Tässä on yritetty ottaa teon arvioinnissa huomioon kaikki seikat. Tällä aineistolla, jonka Browder on toimittanut, lopputulos on tämä. Jos hän toimittaa lisäaineistoa, jossa tekoaika olisi sellainen, että syyteoikeus olisi edelleen voimassa, arvioimme asian uudestaan, valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta kertoo.