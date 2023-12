Asianajajalta kovaa kritiikkiä Airiston Helmi -oikeudenkäynnissä: "Massiivinen isku oli turha"

Syyttäjän mukaan kyseessä on rikollisryhmä, joka hyödynsi toiminnassaan tavaroiden Venäjälle viennissä syntyvää arvonnousua, jonka jälkeen vekseleitä hyödyntämällä rahat siirrettiin Venäjän ulkopuolisille tileille.

Syyttäjän mukaan Airiston Helmen toiminnassa on maksettu pimeitä palkkoja ja käytetty Suomeen perustettuja yrityksiä kulisseina laittomille rahavirroille.

Puolustus: Esitutkinta on poliittisesti motivoitunutta

– Syyttäjä on kuvaillut syytteessään laajasti ajatuksiaan Airiston Helmen toiminnasta. Nämä väitteet eivät liity syyteasiaan, mutta ne kuvaavat yleisemmin sitä, mistä tässä asiassa on lopulta kysymys – puolisotilaallisesta esitutkintaiskusta oli informoitu Suomen ylintä poliittista johtoa hyvissä ajoin ennen sen toteuttamista ja myös sen aikana.

– Käynnistetty esitutkinta on ollut käsityksemme mukaan poliittisesti motivoitunutta, Airiston Helmen omistaja Pavel Melnikovin puolustusasianajaja Kai Kotiranta kirjoittaa puolustuksen tiedotteessa.

Puolustus toteaa, että Melnikov huolehti hyvästä tieto- ja muusta turvallisuudesta, koska Venäjällä on totuttu liiketoimintana liittyviin riskeihin. Sen vuoksi esimerkiksi tehokkaan salauksen muistikortit, tietoturvallisten viestintätapojen kokeilut ja ohjeet oikeasta toiminnasta esimerkiksi lentokentillä ovat tarpeen.

Erimielisyyttä venäjän kielestä

Puolustus katsoo, että syyttäjä on rakentanut suuren osan syytteistä sen pohjalle, millaista kieltä ja sanastoa yritysryppään toiminnassa on käytetty.

Puolustus pitää käytettyjä käännöksiä väärinä ja tulkintoja virheellisinä. Erimielisyyttä on muun muassa siitä, mitä tarkoitetaan käytetyillä käsitteillä ”rahan likaaminen”, ”viisaat”, ”legenda” ja ”konttori”.

– Venäjän kieli on ilmaisultaan harvinaisen rikas. Asialle tai esineelle, jolle suomen kielessä on esimerkiksi vain yksi tai kaksi ilmaisua, voi Venäjän kielessä olla kymmeniä erilaisia, osin samanlaisia ja osin erilaisia ilmaisuja. Suomen kieli on ilmaisultaan varsin köyhä kieli, puolustus perustelee.